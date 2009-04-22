Минфин выступает против переноса в федеральный бюджет налоговых поступлений, взимаемых с доходов на игорный бизнес.

Министерство финансов РФ выступает против перенесения налоговых поступлений, взимаемых с доходов на игорный бизнес из бюджетов субъектов РФ в федеральный бюджет, сообщил сегодня вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. Он пояснил, что субъекты РФ сами финансируют зоны, где будет расположен игорный бизнес. "Субъекты боролись за это право (финансировать эти зоны), соответственно, они получили право взимать налоговые поступления от этого бизнеса. Мы против переносов поступлений от этих налогов в федеральный бюджет", - отметил он.



Вместе с тем, А.Кудрин сообщил о том, что существует возможность переноса налога, взимаемого в виде стоимости патента, в связи с применением упрощенного налогообложения по нормативам 90%, из бюджетов субъектов РФ в бюджеты муниципалитетов. "Сейчас, в результате снижения налога на прибыль, субъекты и так пострадали. Возможно, перенос "патентного налога" из бюджетов субъектов РФ в бюджеты муниципалитетов сейчас делать было бы не очень выгодно", - отметил он, подчеркнув, что возможность передать поступления от этого налога все же существует.



Напомним, согласно закону "О государственном регулировании деятельности по организации азартных игр", принятому в конце 2006г., на территории России создаются четыре игорные зоны, расположенные в Калининградской области, Республике Алтай, Приморском крае и территории на границе Ростовской области и Краснодарского края. В эти зоны до 1 июля 2009г. должны быть переведены все игорные заведения.