СФ одобрил в качестве своей законодательной инициативы законопроект об обучении мигрантов русскому языку.

Совет Федерации одобрил в качестве своей законодательной инициативы законопроект, предусматривающий внесение поправок в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Законопроект будет внесен в Госдуму.

Как пояснил при рассмотрении данной законодательной инициативы один из ее авторов сенатор Владимир Слуцкер, документ разработан в рамках деятельности объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства и религиозных объединений при СФ. Смысл данного документа - обучение мигрантов русскому языку. "Идея обучать мигрантов русскому языку давно витает в воздухе и активно обсуждается среди законодателей", - сказал В.Слуцкер. По данным соцопросов, около 70% россиян враждебны к мигрантам, заметил сенатор. При этом более половины из них не любят приезжих из-за того, что те не говорят по-русски. "И это естественно. Основной стартовый барьер, порождающий нетерпимость, - это барьер языковый", - подчеркнул В.Слуцкер. По его словам, принятие политического решения об обучении мигрантов русскому языку позволит снизить градус напряженности в отношении россиян к мигрантам и успокоить общественное мнение.

При этом в условиях кризиса не предполагается обучать мигрантов русскому языку за деньги российских налогоплательщиков, продолжил сенатор. Поэтому нагрузку за обучение и сдачу экзаменов должны нести сами мигранты и их работодатели, уточнил он. Никаких дополнительных средств из бюджета на реализацию законопроекта не потребуется. Согласно данному документу, предполагается добровольное обучение русскому языку временных трудовых мигрантов. Для тех мигрантов, которые приехали в Россию, чтобы со временем натурализоваться и даже стать ее гражданами, государственное тестирование по русскому языку будет обязательным.

Сенатор добавил, что законопроект разрабатывался совместно с Федеральной миграционной службой и Министерством образования и науки.