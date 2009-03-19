В.Путин может выступить в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2008г. 2 апреля.

Председатель правительства РФ Владимир Путин может выступить в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2008г. 2 апреля. Об этом сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Борис Грызлов. Он добавил, что в настоящее время депутаты Госдумы начали процедуру подготовки вопросов к правительству.



В соответствии с регламентом Госдумы, все четыре думские фракции должны направить в комитет по регламенту и организации работы Госдумы вопросы о деятельности кабинета министров. Перечень таких вопросов утверждается решением фракции. Срок представления и количество вопросов будут установлены Советом Думы. При рассмотрении отчета депутаты вправе задать председателю правительства вопросы, высказать свое мнение о деятельности правительства РФ. При этом преимущественное право на выступление принадлежит представителям фракций. По итогам рассмотрения отчета Госдума принимает постановление, проект которого готовит и вносит комитет по регламенту и организации работы Госдумы.