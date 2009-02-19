Оборот общественного питания в Петербурге в 2008г. вырос в 1,4 раза - до 42,8 млрд руб.

Оборот общественного питания в Санкт-Петербурге в 2008г. увеличился в 1,4 раза в фактических ценах и на 15,6% в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом и достиг 42,8 млрд руб. Такие данные приводит пресс-служба городского комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) со ссылкой на заместителя главы ведомства Дмитрия Кобицкого.

По его словам, к концу минувшего года число предприятий общепита в Северной столице достигло 6,5 тыс. Из них 53% составляют кафе, 16,6% - закусочные, 11,9% - бары, 9,9% - рестораны. Обеспеченность горожан местами составляет сегодня 70 посадочных мест на 1 тыс. жителей.

В структуре кафе и ресторанов, предлагающих национальную кухню, лидируют заведения русской (280 предприятий), японской (175 заведений), китайской (111 точек) и итальянской (103 предприятия) кухни.