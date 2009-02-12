Минэнерго: В ближайшие 2-3 месяца будет представлена концепция создания госрезерва нефтегазовых месторождений.

Министерство энергетики в ближайшие 2-3 месяца представит концепцию создания стратегического резерва нефтегазовых месторождений, сообщил журналистам в рамках совещания по вопросам состояния и проблемам развития нефтяной отрасли России в г.Кириши (Ленинградская область) глава ведомства Сергей Шматко. "Мы говорили о возможности формирования федерального списка месторождений, о создании технических структур в виде парков для хранения сырья, и в ближайшие 2-3 месяца мы с окончательной концепцией выйдем в правительство", - сказал министр. Он добавил, что сейчас вопрос находится в достаточно высокой степени проработки.