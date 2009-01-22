Ленобласть предложит Смольному новую площадку под мусороперерабатывающий завод вместо Синявинских высот.

Правительство Ленинградской области предложит властям Санкт-Петербурга выбрать новую площадку для размещения полигона твердых бытовых отходов и мусороперерабатывающего комплекса, которые планировалось возвести в районе Синявинских высот в Кировском районе. Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, такое решение было принято сегодня по итогам совещания под председательством главы региона Валерия Сердюкова.



В областном правительстве такое решение объясняют необходимостью "бережного отношения к исторической памяти и патриотическим чувствам, соблюдения этики", а также перспективами сооружения второго и третьего колец транспортного обхода Петербурга.



По предварительным данным, власти региона готовы выделить под реализацию проекта территории вдоль трассы А-120 в Кировском и Тосненском районах Ленобласти. Конкретные предложения должны подготовить специалисты областного правительства, после чего будут оформлены разрешения на исследование территорий.



Отметим, что накануне Законодательное собрание Петербурга приняло депутатский запрос к губернатору города Валентине Матвиенко с просьбой отменить строительство мусоросжигающего завода на Синявинских высотах: в районе планируемого строительства во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои по освобождению Ленинграда от блокады, и десятки тысяч жертв военных действий остались незахороненными.