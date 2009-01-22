ВЦИОМ: По мнению 48% россиян, в результате "газового кризиса" отношение к России в странах Европы не изменилось.

Практически каждый второй россиянин (48%) считает, что в результате "газового кризиса" отношение к России в странах Европы - потребителей российского газа осталось прежним. В равной степени (по 17%) респонденты высказывают мнение, что отношение к России в странах Европы улучшится или ухудшится. Затруднились ответить 18% опрошенных. Такие данные были получены в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В то же время 50% опрошенных полагают, что России без всяких исключений следует продавать газ другим странам бывшего СССР по рыночным ценам. В то же время каждый четвертый (24%) считает, что льготные тарифы можно сохранить только для дружественных стран, 12% - только для наиболее бедных стран. Затруднились ответить 14% опрошенных.

Что касается влияния повышения газовых тарифов на российско-украинские отношения, то 39% опрошенных считают, что они не изменятся и останутся прежними, 5% прогнозируют улучшение отношений между странами, а 17% респондентов затруднились с ответом. При этом более половины россиян (53%) уверены, что "газовый кризис" существенно не повлияет на отношение украинского народа к России, 27% считают возможным ухудшение отношения к России и усиление на Украине антироссийских настроений. По мнению 5% россиян, "газовый кризис" способен улучшить отношение к России у соседей, 17% затруднились ответить.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 17-18 января 2009г. Опрошено 1 тыс. 600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.