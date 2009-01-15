В.Путин: Гособоронзаказ позволит предприятиям ОПК справиться со спадом спроса на их продукцию.

Гособоронзаказ позволит предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) справиться со спадом спроса на их продукцию, считает премьер-министр РФ Владимир Путин. Выступая сегодня на совещании по вопросу о мерах господдержки предприятий российского ОПК, он напомнил, что в бюджете предусмотрены серьезные средства на перевооружение российской армии и материальное обеспечение вооруженных сил. По его словам, только в 2009г. на эти цели предусмотрено в рамках гособоронзаказа более 1 трлн руб., а на период до 2011г. эта сумма составит около 4 трлн руб. "Это позволит обеспечить приемлемую загрузку предприятий, даже с учетом возможного сокращения спроса на производимую ими гражданскую продукцию", - сказал В.Путин.



Кроме того премьер отметил, что из-за сложившейся экономической ситуации многие предприятия ОПК сталкиваются с задержкой оплаты за отгруженную продукцию. Одновременно у некоторых из них возникают трудности с доступом к кредитным ресурсам. "Все это требует от государства адекватной редакции", - заключил глава правительства.