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В Петербурге открылось движение поездов по Фрунзенскому радиусу метрополитена.
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В Петербурге открылось движение поездов по Фрунзенскому радиусу метрополитена.
Санкт-Петербург и область, 22 дек 2008, 10:10
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В Петербурге открылось движение поездов по Фрунзенскому радиусу метрополитена.

В Санкт-Петербурге открылось движение поездов по Фрунзенскому радиусу метрополитена. Как передает корреспондент РБК, губернатор Северной столицы Валентина Матвиенко торжественно открыла станцию метро "Волковская", осмотрела ход работ на станциях "Спасская", которая уже действует как пересадочный узел и будет введена полностью в январе 2009г, "Обводный канал" и "Звенигородская", движение по которой также уже осуществляется, а наземный вестибюль планируется открыть в начале следующего года.

Губернатор Петербурга отметила, что теперь жители Купчино смогут добраться в любую точку города. По ее словам, строительство метрополитена в Петербурге финансируется практически полностью за счет городского бюджета. Однако губернатор подчеркнула, что в дальнейшем правительство города будет добиваться увеличения участия федерального бюджета в строительстве новых станций метро.

Отметим, станция "Звенигородская" будет действовать как пересадочная станция на станцию "Пушкинская". В метрополитене отмечают, что от станции "Улица Дыбенко" поезда проследуют без изменений до конечной остановки "Комендантский проспект".

В январе с вводом в эксплуатацию станции "Спасская" поезда будут ходить по проектной схеме: движение по 4-й линии будет осуществляться от "Улицы Дыбенко" и до конечной станции этой линии - "Спасской", которая будет работать как пересадка на станцию "Садовая" и "Сенная площадь". По 5-й линии поезда станут ходить от станции "Волковская" до "Комендантского проспекта", через станцию "Садовая".

Напомним, согласно долгосрочной концепции развития, до 2020г. в Петербурге должна быть введена в строй 41 новая станция, построено около 70 км линий метро и 5 электродепо.

По данным на 1 января 2008г., эксплуатационная длина линий петербургского метрополитена составляла 105,6 км. На ветках подземки города на Неве расположены 60 станций и 6 депо. В Санкт-Петербурге открылось движение поездов по Фрунзенскому радиусу метрополитена. Как передает корреспондент РБК, губернатор Северной столицы Валентина Матвиенко торжественно открыла станцию метро "Волковская", осмотрела ход работ на станциях "Спасская", которая уже действует как пересадочный узел и будет введена полностью в январе 2009г, "Обводный канал" и "Звенигородская", движение по которой также уже осуществляется, а наземный вестибюль планируется открыть в начале следующего года.

Губернатор Петербурга отметила, что теперь жители Купчино смогут добраться в любую точку города. По ее словам, строительство метрополитена в Петербурге финансируется практически полностью за счет городского бюджета. Однако губернатор подчеркнула, что в дальнейшем правительство города будет добиваться увеличения участия федерального бюджета в строительстве новых станций метро.

Отметим, станция "Звенигородская" будет действовать как пересадочная станция на станцию "Пушкинская". В метрополитене отмечают, что от станции "Улица Дыбенко" поезда проследуют без изменений до конечной остановки "Комендантский проспект".

В январе с вводом в эксплуатацию станции "Спасская" поезда будут ходить по проектной схеме: движение по 4-й линии будет осуществляться от "Улицы Дыбенко" и до конечной станции этой линии - "Спасской", которая будет работать как пересадка на станцию "Садовая" и "Сенная площадь". По 5-й линии поезда станут ходить от станции "Волковская" до "Комендантского проспекта", через станцию "Садовая".

Напомним, согласно долгосрочной концепции развития, до 2020г. в Петербурге должна быть введена в строй 41 новая станция, построено около 70 км линий метро и 5 электродепо.

По данным на 1 января 2008г., эксплуатационная длина линий петербургского метрополитена составляла 105,6 км. На ветках подземки города на Неве расположены 60 станций и 6 депо.

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