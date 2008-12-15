В Петербурге заведено дело в отношении замглавы ООО "Русские круизы", причастного к аварии "Метеора" в сентябре 2008г.

Санкт-Петербургский межрайонный следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ООО "Русские круизы" по безопасности движения, подозреваемого в причастности к аварии теплохода "Метеор-137" в сентябре 2008г. Как сообщила сегодня пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте, производство начато в порядке ч.1 ст.238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По версии следствия, должностное лицо ООО "Русские круизы" допустило к самостоятельному управлению судном сменного капитана - механика, не имевшего предусмотренных законом навыков и разрешительных документов на осуществление этого вида деятельности в данной акватории. Тем самым пассажирам были предоставлены услуги по их перевозке, не отвечающие требованиям безопасности и здоровья людей.

Напомним, теплоход "Метеор -137", выполнявший рейс по маршруту "Ленэкспо-Петергоф", 24 сентября 2008г. в 17:40 мск сел на мель в акватории Финского залива. В результате аварии 4 из 93 пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы.