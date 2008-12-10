В Петербурге после прорыва трубы в 36 жилых домах на 2-м Муринском проспекте ограничено теплоснабжение.

В Санкт-Петербурге в 36 жилых домах на 2-м Муринском проспекте после прорыва трубы горячего водоснабжения введены ограничения по теплоснабжению. Как сообщили РБК в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб", в ведении которого находится участок, ремонт аварийной трубы, согласно нормативам, должен быть закончен в течение 20 часов.

Сообщение о дефекте трубы диаметром 400 мм в районе дома N36 по 2-у Муринскому проспекту поступило диспетчеру компании в 10:20 мск. Через 15 минут на место прибыла ремонтная бригада, аварийный участок был огорожен. В 10:50 мск рабочие локализовали прорыв, отключив дефектную трубу.

В настоящее время горячая вода в близлежащие дома подается в прежнем режиме по обратному трубопроводу.

Как уточнили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб", инцидент произошел на газоне, ограничения движения на участке не вводились.