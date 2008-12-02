Горсуд Петербурга вынесет приговор по делу о взрыве в ресторане McDonalds до конца 2008г.

Городской суд Санкт-Петербурга до конца 2008г. планирует вынести приговор обвиняемым по делу о взрывах, произошедших в феврале прошлого года в ресторане McDonalds и в цветочном ларьке возле станции метро "Владимирская". Об этом РБК сообщил адвокат одного из подсудимых Василий Дребот.



По словам правозащитника, судья призывает стороны ускорить допрос обвиняемых и не затягивать представление доказательств. Так, на следующем заседании городского суда планируется допросить сразу двух подсудимых. Отметим, что другие фигуранты этого дела уже дали показания.



Напомним, 4 февраля 2007г. самодельное взрывное устройство сработало в цветочном ларьке, а 18 февраля того же года взрыв прогремел в фаст-фуде McDonalds (бомба была заложена под одним из столиков). Следствие установило, что в обоих случаях взорвались самодельные устройства, изготовленные по принципу мины замедленного действия. На скамье подсудимых по этому делу находятся четверо мужчин в возрасте от 17 до 27 лет.