ЧерМК "Северсталь" завершил строительство производственного комплекса стоимостью 90 млн руб. в кислородном цехе.

Череповецкий металлургический комбинат "Северсталь" (ЧерМК "Северсталь") завершил строительство производственного комплекса стоимостью около 90 млн руб. в кислородном цехе. По данным пресс-службы холдинга "Северсталь", новое оборудование позволит увеличить производство сжатого воздуха на 5,5%.

На кислородной станции ЧерМК в октябре были введены в эксплуатацию новые воздушные фильтры турбокомпрессоров К-1500 и К-1700, позволяющие на 0,023 тыс. кВт/тыс. куб. м снизить расход электроэнергии при увеличении выработки сжатого воздуха до 50 тыс. м/ч. На участке воздушной компрессии установлено оборудование бельгийской Donaldson Gas Turbine Systems, которое обеспечивает более тщательную очистку воздуха от механических примесей (пыли) в процессе его сжатия. Работы на объекте выполнялись поэтапно, в течение 1,5 лет.

Инвестиционный проект реализовывался в рамках программы комбината по наращиванию производства чугуна и стали. Выполненные мероприятия гарантируют доменному цеху и сталеплавильным подразделениям поставку кислорода в объемах, необходимых для выполнения поставленных задач.

Череповецкий металлургический комбинат "Северсталь" входит в дивизион "Северсталь Российская сталь". По итогам 2007г. последний выпустил 11 млн 899 тыс. т стали, реализовал 10 млн 890 тыс. т продукции. Чистая прибыль по МФСО составила 1 млрд 648 млн долл., EBIDTA - 2 млрд 530 млн долл.