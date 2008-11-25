Власти Петербурга одобрили проведение проектно-изыскательных работ по строительству торгового центра на пл. Восстания.

Правительство Санкт-Петербурга одобрило проведение проектно-изыскательских работ по строительству подземного торгового комплекса с подземным паркингом на площади Восстания. Как передает корреспондент РБК, соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания правительства.



Как подчеркнула губернатор города Валентина Матвиенко, в первую очередь проект должен улучшить транспортную ситуацию в районе площади Восстания, где пересекаются загруженные автомобилями Невский и Лиговский проспекты. Предполагается, что пешеходные переходы будут перенесены под землю. Кроме того, по мнению губернатора, подземный паркинг поможет убрать с площади припаркованные машины. "И только в последнюю очередь нас интересует коммерческая составляющая", - добавила В.Матвиенко.



Отметим, что строительством центра займется ООО "Адитум". Комплекс с паркингом разместится на площади в 51 тыс. 179 кв. м на Лиговском проспекте южнее пересечения с переулком Ульяны Громовой. Срок аренды на период проведения изыскательских работ составляет 12 месяцев.