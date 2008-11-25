Председателем комитета по тарифам Санкт-Петербурга назначен Д.Коптин.

Председателем комитета по тарифам Санкт-Петербурга назначен Дмитрий Коптин. Об этом сегодня в ходе заседания правительства города сообщила губернатор Валентина Матвиенко. По ее словам, соответствующий приказ уже подписан, кандидатура согласована с Федеральной службой по тарифам.

"Д.Коптин работает в комитете по тарифам уже длительное время. Это хороший специалист и профессионал", - отметила градоначальница. В последнее время Д.Коптин занимал должность заместителя главы комитета.