Убыток ОАО "Северная верфь" по РСБУ за 9 месяцев 2008г. составил 71 млн 598 тыс. руб. против прибыли годом ранее.
Санкт-Петербург и область, 14 ноя 2008, 19:21
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Убыток ОАО "Северная верфь" по РСБУ за 9 месяцев 2008г. составил 71 млн 598 тыс. руб. против прибыли годом ранее.
Убыток ОАО "Северная верфь" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2008г. составил 71 млн 598 тыс. руб. против прибыли в 21 млн 20 тыс. руб. годом ранее. Как указано в материалах предприятия, выручка за отчетный период выросла в 1,33 раза - до 2 млрд 322 млн 270 тыс. руб.
ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (в прошлом "Путиловская верфь") было основано в 1912г. для строительства кораблей Российской империи. В настоящее время предприятие специализируется на строительстве боевых надводных кораблей и коммерческих судов различного назначения. Прибыль предприятия по РСБУ за 2007г. составила 2 млн 357 тыс. руб.