ЗакС Петербурга принял бюджет города на 2009-2011гг. во втором чтении.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга во втором чтении приняло бюджет города на 2009-2011гг. с поправками, в соответствии с которыми расходы бюджета в 2009-2011гг. сократятся на 72,4 млрд руб. и доходы - на 60,5 млрд руб. Об этом из Смольного передает корреспондент РБК.



Как отметил вице-губернатор города Михаил Осеевский, в следующем году городская казна недополучит 30,5 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов. В первую очередь, это будут потери по налогу на прибыль организаций - порядка 30,1 млрд руб.



Как сообщалось ранее, правительство Петербурга подготовило коррективы ко второму чтению главного финансового документа города с учетом сложной финансовой и экономической ситуации. Согласно поправкам, расходы бюджета в 2009г. снизятся на 25,8 млрд руб., в 2010г. - на 27,2 млрд руб., в 2011г. - на 19,4 млрд руб. Доходная часть бюджета Северной столицы в 2009г. сокращается на 25,8 млрд руб., в 2010г. - на 17,3 млрд руб., в 2011г. - на 17,4 млрд руб. Дефицит бюджета в 2009г. останется без изменений. В 2010г. он уменьшится на 10 млрд руб., в 2011г. - на 2 млрд руб. Принятые меры помогут уменьшить возможные заимствования города в 2009г. на 8 млрд руб., пояснил М.Осеевский.



Кроме того, город на Неве прекращает финансирование строительства общественно-делового квартала "Охта центр" в 2009-2011гг. (изначально в проект планировалось направить порядка 30 млрд руб.). Город сосредоточится на строительстве нового футбольного стадиона на Крестовском острове. На его возведение из петербургского бюджета планируется выделить 16 млрд 791 млн 893 тыс. руб. Финансирование строительства проекта "Надземный экспресс" в 2009-2010гг. сокращается на 434 млн 271 тыс. руб.