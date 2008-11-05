ПК "Балтика" опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2008г.

ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" опубликует финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2008г. Как сообщалось ранее, чистая прибыль ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" по МСФО в I полугодии 2008г. выросла на 13,5% и составила 213,6 млн евро против 188,2 млн евро годом ранее.

ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" создано в 1992г. Крупнейший акционер с 1993г. - Baltic Beverages Holding A.B. (с недавнего времени единственным владельцем холдинга является датский пивовар Carlsberg) с 85,54%, миноритариям (2,5 тыс. лиц) принадлежат 14,46%. Группа "Балтика" располагает 11 пивоваренными заводами в 9 регионах России. В мае 2008г. компания приобрела первое предприятие за рубежом - в Азербайджане. Мощности предприятий компании рассчитаны на производство 45 млн гкл в год.

В портфель объединенной компании входят 30 пивных и 10 непивных брендов во всех сегментах рынка: "Балтика", "Арсенальное", "Невское", "Ярпиво", лицензионные бренды Tuborg, Carlsberg, Foster's, Kronenbourg 1664, а также региональные бренды ДВ, "Купеческое", "Уральский мастер" и "Волга".