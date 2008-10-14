Д.Козак назначен вице-премьером, ответственным за подготовку к Олимпиаде-2014.

Дмитрий Козак назначен вице-премьером правительства РФ, ответственным за подготовку к Олимпиаде-2014 в Сочи. Главой Министерства регионального развития России вместо Д.Козака будет назначен заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Виктор Басаргин. Об этом сообщил президент России Дмитрий Медведев на встрече в Горках с Д.Козаком и В.Басаргиным. В ближайшее время президент планирует подписать соответствующие указы, передает телеканал "Вести".