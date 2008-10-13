Арбитраж подтвердил обоснованность взимания МРСК Северо-Запада платы за электричество с ОАО "Кондопога".

Арбитражный суд сегодня признал обоснованным получение ОАО "МРСК Северо-Запада" с ОАО "Кондопога" платы за услуги по передаче электроэнергии по региональным тарифам, сообщает пресс-служба межрегиональной сетевой компании. Таким образом, ОАО "Кондопога" отказали во взыскании 367 млн руб. с МРСК.



ОАО "Кондопога" обратилось в арбитражный суд Республики Карелии с иском к ОАО "Карелэнерго" (правопреемник - ОАО "МРСК Северо-Запада"). Истец посчитал, что в январе-августе 2007г. энергокомпания незаконно взимала с предприятия плату за пользование услугами Единой национальной электрической сети по региональным расценкам. По мнению ОАО "Кондопога", эти тарифы должна устанавливать Федеральная служба по тарифам России, а не региональный регулятор, однако регулирующий орган Республики Карелии вправе устанавливать тарифы только по распределительным сетям.



Суд первой инстанции не подтвердил правоту истца, но апелляция заняла сторону "Кондопоги". Сегодняшнее заседание оставило в силе первоначальное решение суда.



ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (МРСК Северо-Запада) обслуживает территорию семи регионов Северо-Западного федерального округа. В состав МРСК с 1 апреля 2008г. в качестве филиалов входят распределительные сетевые компании "Архэнерго", "Вологдаэнерго", "Карелэнерго", "Колэнерго", "Комиэнерго", "Новгородэнерго" и "Псковэнерго". Ожидаемая чистая прибыль МРСК Северо-Запада в 2008г. равна 709,3 млн руб. Годовой объем выручки планируется на уровне 16 млрд руб.