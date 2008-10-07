В.Путин: Россия намерена наращивать взаимодействие со странами-участницами Интерпола.

Россия намерена наращивать взаимодействие со странами-участницами Интерпола. Об этом сегодня в ходе 77-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, проходящей в Санкт-Петербурге, заявил председатель правительства РФ Владимир Путин.

"Российское национальное бюро Интерпола взаимодействует практически со всеми участниками организации. Мы намерены и впредь наращивать подобные международные контакты", - подчеркнул премьер-министр. По словам В.Путина, самыми активными партнерами России в Интерполе являются Германия, США, Литва, Бельгия, Польша, Украина и Чехия. "Такой настрой на тесное сотрудничество в полной мере отвечает нашей принципиальной позиции", - отметил председатель правительства РФ.

Сегодня Россия активно поддерживает инициативы Интерпола, в том числе если речь идет о проектах, направленных на внедрение современных информационных технологий, формирование баз данных и подготовку кадров, сообщил В.Путин. По его словам, в России сейчас существует учебный центр на базе Интерпола, в ближайшее время ему планируется придать международный статус.

"Россия последовательно выступает за консолидацию усилий мирового сообщества в борьбе с общественными вызовами и угрозами. Лишь вместе мы можем противостоять международному терроризму и наркотрафику, создать заслон на пути финансовых махинаций и киберпреступности, покончить с таким постыдным для XXI века явлением, как торговля людьми", - подчеркнул премьер-министр РФ, заметив, что эти задачи приоритетны не только для Интерпола, но и для России. При этом участники организации организации должны выступать солидарно и не допускать тактики двойных стандартов. Кроме того, Россия намерена задействовать возможности мирового сообщества в борьбе с коррупцией.

Международная организация уголовной полиции "Интерпол" создана в 1923г. Штаб-квартира находится в Лионе (Франция). С 27 сентября 1990г. в Интерпол входит Российская Федерация. Сегодня филиалы российского бюро Интерпола действуют в 72 регионах из 83.