НОМОС-банк планирует привлечь в октябре 2008г. синдицированный кредит на 100 млн долл. Как сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации, пока неизвестно, по какой ставке и на какой срок будет привлечен кредит.

Банк собирается направить привлеченные средства на финансирование экспортно-импортных операций своих клиентов.

Кроме того, сегодня НОМОС-банк погасил второй транш двухтраншевого синдицированного кредита в размере 93,25 млн долл. Таким образом, банк полностью выполнил обязательства по синдицированному кредиту, привлеченному в марте 2007г. Первый транш в размере 91,75 млн долл. был погашен 20 марта 2008г.

Кредит на общую сумму 185 млн долл. привлекался двумя траншами со сроками погашения 1 и 1,5 года для финансирования предприятий золотодобывающей отрасли. Организаторами кредита выступили Raiffeisen Zentralbank Оstereich AG (Австрия), ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" ("дочка" Raiffeisen Zentralbank Оsterreich), Standard Bank Plc. (Великобритания) и Societe Generale (Франция). Всего в сделке приняли участие 35 банков-кредиторов из Европы, Азии, Латинской Америки, США и России.

ОАО "НОМОС-банк" по размеру активов входит в тридцатку крупнейших кредитных организаций России. Его головной офис расположен в Москве. Конечными бенефициарами контрольного пакета банка являются владельцы группы "ИСТ" Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов и Михаил Ушаков. По итогам 2007г. активы НОМОС-банка по МСФО составили 199 млрд руб., кредитный портфель - 132,2 млрд руб., собственный капитал - 24,5 млрд руб. Чистая прибыль за 2007г. составила 3,44 млрд руб.