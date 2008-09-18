Распространение огня в квартире на Галерной ул. в Петербурге удалось остановить, при пожаре пострадали два человека.

Распространение огня в квартире на Галерной улице в Санкт-Петербурге удалось остановить в 16:23 мск. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в настоящее время спасатели ведут проливку и разборку сгоревших конструкций, чтобы не допустить их повторное воспламенение.



При пожаре пострадали два человека. Мужчина с ожогами и отравлением угарным газом доставлен в больницу. Из квартиры этажом ниже была эвакуирована пожилая женщина. Сейчас медики решают вопрос о ее госпитализации.



Как уточнили в пресс-службе управления МЧС, сообщение об огне в квартире на четвертом этаже дома N48 по Галерной улице поступило в 15:07 мск. В 15:30 мск пожар тушили по повышенному номеру сложности 1-бис. Огонь повредил две комнаты и коридор на общей площади 60 кв. м, а также 15 кв. м межэтажных перекрытий. Причины и обстоятельства инцидента уточняются.