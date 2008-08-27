Чистая прибыль "Высокоскоростных магистралей" по РСБУ в I полугодии 2008г. составила 6,3 млн руб.

Чистая прибыль "Высокоскоростных магистралей" (ВСМ) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2008г. составила 6 млн 378 тыс. руб. против убытка в размере 15 млн 998 тыс. руб., полученного годом ранее. Как указано в официальных материалах компании, выручка за отчетный период увеличилась на 6,48% - до 575 тыс. руб.

Как поясняется в документах предприятия, в связи с тем, что ВСМ осуществляет долгосрочный инвестиционный проект, который находится в стадии проектирования, в настоящее время выручка компании незначительна и складывается в основном за счет субаренды и оказания организационных производственных услуг и разработки проектной документации по внешним заказам. Прибыль по результатам деятельности за полгода складывается по большей части за счет возникновения отрицательных или положительных курсовых разниц по кредиторской задолженности.

РОАО "Высокоскоростные магистрали" создано в 1991г. для строительства высокоскоростной пассажирской железнодорожной трассы между Москвой и Санкт-Петербургом. Перспективный пассажиропоток на этом направлении к 2015г. ожидается на уровне 6,8 млн пассажиров в год, к 2020г. - 8,6 млн пассажиров в год. Чистый убыток ВСМ по российским стандартам бухгалтерского учета в 2007г. составил 14 млн 249 тыс. руб.