Проект интеллектуальной транспортной системы Петербурга будет запущен в Петроградском р-не к началу 2009г.

Первую часть проекта интеллектуальной транспортной системы Санкт-Петербурга планируется запустить в Петроградском районе города в конце 2008г. - начале 2009г., сообщил журналистам вице-губернатор Северной столицы Александр Полукеев.



По его словам, система предполагает автоматизированное управление транспортными потоками Петербурга. С этой целью на Хрустальной улице предполагается создать единый центр управления городским движением. Как сообщалось ранее, стоимость его подготовки составляет порядка 200 млн руб. и включает в себя работу с проектной документацией, переоборудование и оснащение здания. В центр будут поступать данные о ситуации на перекрестках и сигналах светофоров города, после чего обстановка на дорогах будет регулироваться в зависимости от того, есть ли где-то пробка или авария. Для начала к центру предполагается подключить 230 из почти 1,3 тыс. петербургских светофоров.