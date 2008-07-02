Archivo (Кипр) увеличила долю акций Новгородской энергосбытовой компании с 25,5% до 32,8%.

Archivo Limited (Кипр) увеличила долю принадлежащий ей обыкновенных акций ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" с 25,5% до 32,8%. Об этом говорится в официальном сообщении российского предприятия. Подробности операции не разглашаются.

ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" создано в результате реорганизации ОАО "Новгородэнерго" 1 апреля 2005г. Уставный капитал ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" разделен на 165 млн 694 тыс. 998 обыкновенных акций и 46 млн 881 тыс. 866 привилегированных акций и составляет 10 млн 628 тыс. 843,02 руб. Номинальная стоимость всех акций составляет 0,05 руб.

Archivo Ltd. (Кипр) аффилирована с фондом Prosperity Capital Management, управляющей рядом инвестфондов.