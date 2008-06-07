Международная товарно-сырьевая биржа: Решение о расширении списка торгуемых товаров может быть принято в 2008г.

Изменения в законодательство, позволяющие Международной товарно-сырьевой бирже (Санкт-Петербург) организовывать торги другими товарами, кроме нефти и нефтепродуктами, могут быть внесены до конца 2008г. Об этом журналистам сегодня сообщил первый вице-президент биржи Александр Потапушин. По его словам, пакет документов, предполагающий корректировку современного законодательства по данному вопросу будет подготовлен и внесен на рассмотрение правительства до конца июня 2008г. Предлагаемые поправки касаются, в частности, механизма взимания налога на добавленную стоимость и формы бухгалтерской отчетности.

А.Потапушин отметил, что организация торгов другими товарами, помимо нефти и нефтепродуктов, является перспективой развития товарно-сырьевой биржи. По его словам, помимо нефти и нефтепродуктов биржа может организовывать торги сельхозпродукцией, а также другими энергетическими продуктами.