Потребление электроэнергии в Псковской обл. в I квартале 2008г. увеличилось на 2,4% - до 467,8 млн кВт/ч.

Потребление электроэнергии в Псковской области в I квартале 2008г. увеличилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007г. и составило порядка 467,8 млн кВт/ч. Об этом сообщает пресс-служба филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго".



В течение января-марта с.г. потребление электроэнергии населением Псковской области возросло на 6,6% и составило в общей сложности 132,8 млн кВт/ч, при этом городское население увеличило потребление на 6,7%, а сельское - на 6,3%. Непромышленные потребители увеличили потребление электричества на 5% - до 114,2 млн кВт/ч. Потребление сельскохозяйственных производств области сократилось на 9,8 % и составило 20,6 млн кВт/ч.



Промышленные и приравненные к ним потребители с мощностью до 750 кВА уменьшили потребление на 4,2% - в целом по области оно составило 76,7 млн кВт/ч. Промышленные и приравненные к ним потребители с мощностью свыше 750 кВА увеличили потребление электроэнергии на 3,3% - до 118,8 млн кВт/ч. Крупнейшими потребителями в данной категории являются ОАО "Псковский кабельный завод", ООО "Евро-керамика", ОАО "АВАР", ОАО "Великолукский мясокомбинат", ОАО "Псковский завод механических приводов", ЗАО "Строительная фирма ДСК" и другие.