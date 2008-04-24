"Газпром нефть" создала ООО "Информационно-технологическая сервисная компания".

ОАО "Газпром нефть" создала компанию по обеспечению IT-поддержки. Как сообщает пресс-служба "Газпром нефти", дочернее предприятие ООО "Информационно-технологическая сервисная компания" организована для повышения эффективности предоставления информационно-технологических услуг.

Новое предприятие будет обеспечивать комплексное обслуживание ОАО "Газпром нефть" и его дочерних обществ в части ИТ, от внедрения программных продуктов до сервисного обслуживания техники и обеспечения каналов связи, а также активно участвовать в реализации новых проектов ОАО "Газпром нефть" в области IT. Планируется, что летом в состав акционеров нового предприятия войдет ООО "СИБУР", и ООО "ИТСК" перейдет на комплексное обслуживание "СИБУРа" и его ДЗО в области IT.

ОАО "Газпром нефть" занимается добычей и переработкой нефти.75% компании принадлежит ОАО "Газпром". Консолидированная добыча нефти "Газпром нефти" (с учетом 50-процентной доли в НГК "Славнефть") в 2006г. снизилась на 1,7% по сравнению с 2005г. и составила 44,4 млн т, при этом собственная добыча "Газпром нефти" в 2006г. сократилась на 1% по сравнению с предыдущим годом - до 32,7 млн т нефти. Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2006г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по сравнению с 2005г. увеличилась на 47,87% и составила 62,829 млрд руб.