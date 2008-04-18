В Петербурге с 19 апреля будет поэтапно ограничено движение транспорта по Аничкову мосту через р.Фонтанку.

В Санкт-Петербурге с 19 апреля 2008г. будет поэтапно ограничено движение транспорта по Аничкову мосту через реку Фонтанку. По сообщению пресс-службы городского комитета по благоустройству и дорожному хозяйству, ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом моста.

На первом этапе, с 19 апреля по 4 июля т.г., будет закрыто движение по трем полосам на нечетной стороне Невского проспекта. Далее, с 4 июля транспорт не сможет проехать по трем полосам четной стороны проспекта. Это ограничение будет действовать до 24 августа т.г., после чего до 11 сентября т.г. для движения закроются три полосы средней части магистрали.

В рамках реконструкции моста будет капитально отремонтировано его дорожное покрытие и гранитные тротуарные плиты. Также будут проводиться работы по реставрации перильного ограждения и гидроизоляции моста.