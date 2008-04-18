Неманский ЦБК (Калининградская обл.) за I квартал 2008г. увеличил производство бумаги на 11% - до 18,6 тыс. т.

Неманский целлюлозно-бумажный комбинат (НЦБК, Калининградская область) за I квартал 2008г. увеличил объем производства бумаги на 11% по сравнению с аналогичным показателем 2007г. - до 18 тыс. 640 т. По информации пресс-службы Северо-Западной лесопромышленной компании, владеющей предприятием, за тот же период объем варки целлюлозы на комбинате составил 10 тыс. 210 т.

Объем продаж НЦБК за отчетный период составил более 750 млн руб. - на 50% больше, чем в I квартале 2007г. Рост продаж произошел, в первую очередь, за счет увеличения производства офисных бумаг (3 млн пачек против 806 тыс. пачек за три месяца 2007г.).

Все предприятия Калининградской области за январь-март с.г. произвели 20,33 тыс. т бумаги и 19,2 тыс. т целлюлозы. Объемы продаж целлюлозно-бумажной и полиграфической продукции в регионе увеличились на 25,6% - до 1 млрд 135 млн руб.

Целлюлозно-бумажный комбинат в г.Неман основан в 1912г. Сегодня ООО "Неманский ЦБК" специализируется на производстве бумаги и бумажно-беловых изделий. Чистая прибыль предприятия за 2006г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 16 тыс. руб.