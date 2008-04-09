Депутаты Петербурга приняли в первом чтении проект закона, направленного на борьбу с рейдерством.

Депутаты Санкт-Петербурга приняли сегодня в первом чтении проект закона, направленного на борьбу с рейдерством. Как сообщили РБК в пресс-службе городского парламента, проект соответствующего постановления подготовил депутат Терентий Мещеряков. Документ предполагает приостанавливать госрегистрацию недвижимого имущества на срок до 2 месяцев в случае возбуждения уголовных дел по фактам совершения в отношении него преступных посягательств.

Согласно документу, если в органы государственной регистрации поступает информация о проверке компаний в связи с рейдерскими уголовными делами, сроки регистрации имущества откладываются на срок до 1 месяца.

Напомним, в конце 2007г. начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Петербурга и Ленинградской области Владимир Сыч заявил представителям СМИ, что рейдерства в классическом понимании, а именно - насильственного захвата имущества, в Санкт-Петербурге не осталось: на смену ему пришли корпоративные конфликты между акционерами. В настоящий момент находятся в разработке материалы по захвату ряда магазинов в центре города, уголовные дела готовятся для передачи в суд.