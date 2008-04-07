В Ленобласти грузооборот порта Приморск в январе-феврале 2008г. вырос на 1% - до 11 млн 975 тыс. 700 т нефти.
Санкт-Петербург и область, 07 апр 2008, 14:19
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В Ленобласти грузооборот порта Приморск в январе-феврале 2008г. вырос на 1% - до 11 млн 975 тыс. 700 т нефти.
В Ленинградской области грузооборот порта Приморск в январе-феврале 2008г. вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2007г., достигнув 11 млн 975 тыс. 700 т нефти. Об этом говорится в материалах ФГУ "АМП "Большой порт Санкт-Петербург", в ведении которого находится приморский порт. Судооборот порта Приморск за этот период составил 237 ед. (119 входов и 118 выходов).
Порт Приморск является конечным звеном Балтийской трубопроводной системы (БТС). Ориентирован на транспортировку нефти с Тимано-Печорского месторождения, из Западной Сибири и Урало-Поволжья. Является самым крупным портом по экспорту нефти и нефтепродуктов в Северо-Западном регионе России.