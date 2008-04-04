На торгах нефтепродуктами на бирже "Санкт-Петербург" 3 апреля было продано 45 т бензина на 1,1 млн руб.

На торгах нефтепродуктами на площадке биржи "Санкт-Петербург" 3 апреля 2008г. было продано 45 т бензина на общую сумму 1 млн 147 тыс. руб. По информации пресс-службы биржи, в торгах приняли участие 2 компании. Их инициатором, пожелавшим приобрести топливо, выступило ЗАО "СТЭК", победителем стало ООО "Интерком". Был продан бензин "Премиум ЕВРО-95/4" производства Киришского НПЗ.

Напомним, торги нефтепродуктами на бирже "Санкт-Петербург" начались 3 марта 2008г. В них принимают участие компании, являющиеся коммерческими поставщиками и потребителями нефтепродуктов. С 1 апреля 2008г. аукционные торги станут доступны организациям-получателям бюджетных средств.

Биржа "Санкт-Петербург" согласовала правила проведения аукционных торгов нефтепродуктами 15 февраля т.г. Номенклатура нефтепродуктов, закупаемых на бирже, установлена совместно с Минэкономразвития РФ 11 января 2008г. В перечне нефтепродуктов, закупки которых планируются на бирже "Санкт-Петербург", значатся бензины (А-76 н/э, "Нормаль-80", "Регуляр-92", "Регуляр ЕВРО-92", "Премиум-95", "Премиум ЕВРО-95", "Супер-98", "Супер ЕВРО-98"), дизельное топливо (летнее, зимнее, арктическое, EN-590), топочный мазут (M-40 и M-100), а также топливо для реактивных двигателей (ТС-1 и РТ).

ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург" основано в январе 1991г. в соответствии с решением президиума Ленинградского городского совета. По итогам торгов корпоративными ценными бумагами в 2006г. суммарный оборот на биржевом рынке акций составил 1 трлн 518 млрд 436 млн руб. На срочном рынке биржи "Санкт-Петербург" объем торгов по итогам 2006г. составил 12 млрд 897 млн руб. За 2006г. на бирже было заключено 8 тыс. 981 сделка объемом 374 тыс. 889 контрактов.