Верховная рада Украины: В том, что решение по вступлению Украины в НАТО отложено, нет трагедии.

Председатель Верховной рады Украины Арсений Яценюк не видит трагедии в том, что члены Североатлантического договора (НАТО) решили пока не начинать процедуру присоединения Украины к Плану действия по членству в альянс. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что взаимоотношения Украины с НАТО - это длительный процесс, напомнив, что в прошлом году решение также не было принято из-за нескольких документов, описывающих двусторонние отношения. Но это не завершило процесс общения с НАТО, отметил спикер.

Лидеры стран НАТО вернутся к рассмотрению вопроса о присоединении Украины и Грузии к Плану действий по членству (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе в декабре 2008г. На данный момент НАТО официально пригласило Албанию и Хорватию вступить в альянс, заявил сегодня глава альянса Яп де Хооп Схеффер. При этом, как и ожидалось, решение по приглашению Македонии в НАТО было отложено в связи с разногласиями между Скопье и Афинами относительно прав на название "Македония".

Саммит НАТО открылся накануне в столице Румынии Бухаресте. Он продлится до 4 апреля. Эта встреча станет самой крупной в истории блока - в ней принимают участие все 26 глав государств и правительств альянса.