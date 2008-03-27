Арбитраж отказал ЗАО "Карго-экспресс" во взыскании неподтвержденной вексельной суммы (200 млн руб.) с ОАО "Климов".

Федеральный арбитражный суд Северо-Запада отказал ЗАО "Карго-экспресс" во взыскании неподтвержденной вексельной суммы в размере более 200 млн руб. с ОАО "Климов". Как сообщает пресс-служба промышленного предприятия, суд третьей инстанции решил вопрос в пользу ОАО "Климов". Начиная с 2006г. "Карго-экспресс" пытался взыскать с завода денежную сумму по векселям, выданным бывшим генеральным директором завода Андреем Бобровым.



Сейчас дело о покушении на хищение А. Бобровым и его соучастниками денежных средств госпредприятия слушается в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга. По прогнозам юридической службы ОАО "Климов", вынесение приговора состоится летом 2008г. Суд определит, явилась ли выдача векселей грубой некомпетентностью руководителя, либо преступными действиями, совершенными с корыстным мотивом.



Дело в отношении соучастника А.Боброва, руководителя "Карго-экспресс" Олега Кузнецова, выделено в отдельное производство. Он задержан на территории Украины. Решается вопрос об его экстрадиции на территорию России.



Завод им.В.Климова был основан в 1914г. как АО "Русский Рено" для сборки двигателей и автомобилей. В конце 2006г. был преобразован в ОАО "Завод Климова". Предприятие поставляет двигатели марки "Климов" для 95% российских вертолетов малой и средней грузоподъемности. В настоящее время 100% акций ОАО "Завод Климова" находятся в хозяйственном ведении федерального государственного унитарного предприятия "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (ФГУП "РСК "МиГ"). Передача акций из федеральной собственности была осуществлена для обеспечения формирования ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация".