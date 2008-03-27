В Петербурге летом 2008г. будет утверждена кластерная схема развития и специализации промзон города.

В Санкт-Петербурге летом 2008г. будет утверждена отраслевая (кластерная) схема развития и специализации промышленных зон города, разработанная комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) и комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА). Как сообщает пресс-служба КЭРППиТ, документ планируется утвердить на совещании под руководством двух вице-губернаторов: Михаила Осеевского и Александра Вахмистрова.



Необходимость разработки схемы отраслевой специализации первый заместитель председателя КЭРППиТ Сергей Фивейский обосновал следующим образом: "Согласно недавним поправкам в Генеральный план Петербурга, принятым на заседании городского правительства, площадь промышленных территорий теперь составляет 13% от площади всего города. При этом мы по-прежнему ощущаем дефицит крупных участков в промзонах. Сейчас территориальный резерв промышленных территорий, принадлежащих городу, составляет чуть более 1 тыс. га, свободных участков более 10 га под размещение производственных объектов на этих территориях уже практически не осталось". Кроме того, по словам С.Фивейского, необходимость в данном документе возникла и в связи с ограничениями логистического и экологического характера, а также с разными объемами резервов земельных участков внутри промышленных зон.



На основании схемы КЭРППиТ и КГА будут принимать решения о целесообразности размещения предприятий в той или иной промышленной зоне города в зависимости от их отраслевой принадлежности. "Например, в промзонах"Шушары-2" и "Каменка" уже размещаются предприятия автомобильной промышленности, "Предпортовая-3" планируется под участников ИТ-кластера, "Конная лахта" - для машиностроения, "Пушкинская" - для предприятий химико-фармацевтической и медицинской промышленности", - пояснил С.Фивейский.



Схема специализации промышленных зон будет касаться тех объектов, где на сегодняшний день есть территориальные резервы. Это около 28 крупных территорий, расположенных преимущественно на окраинах города.



В настоящий момент в список зон первоочередного развития в Петербурге включены 9 объектов: "Шушары", "Металлострой-2", "Конная Лахта", "Нойдорф" (пос. Стрельна), "Красносельская", "Ручьи", "Каменка", "Рыбацкое" и территория севернее лесопарка "Ново-Орловский".



На инженерную подготовку территорий, а именно - строительство объектов инженерной инфраструктуры, в 2007-2010г. планируется направить около 1,1 млрд. рублей.



В 2007г. были утверждены проекты планировок и межевания производственных зон "Красносельская" и "Шушары-2", а также двух территорий особой экономической зоны Санкт-Петербурга "Нойдорф" и "Ново-Орловская". В настоящее время заканчивается процедура согласования разработанных в 2007г. проектов планировки и проектов межевания территории производственных зон "Рыбацкое", "Ручьи", "Обухово", "Ржевка", "Предпортовая-3", часть территории "Юго-Западная", "Белоостров", "Пушкинская", "Коломяги", "Парнас", территории ИТ-парка.



В 2008-2011гг. планируется инженерная подготовка промзон "Металлострой", "Предпортовая-3", "Конная Лахта", продолжение инженерной подготовки "Каменки" и "Шушары-2", "Рыбацкое". В 2008-2009гг. будет проведена инженерная подготовка территории промышленной зоны "Парнас".