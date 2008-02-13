Доход Петербурга от использования госимущества города в 2007г. вырос на 73% и достиг 42 млрд 899,4 млн руб.

Доход Санкт-Петербурга от использования государственного имущества города в 2007г. вырос на 73% и достиг 42 млрд 899 млн 400 тыс. руб. По словам первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом Алексея Чичканова, выступившего 13 февраля с.г. на конференции, посвященной итогам деятельности ведомства, доля имущественной составляющей в бюджете Северной столицы по итогам прошлого года составила 18% (для сравнения, в 2006г. этот показатель составил 14%).

Согласно данным чиновника, сумма арендной плата, полученной за объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности городского комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) в 2007г. увеличилась на 10% и достигла 841 млн 700 тыс. руб. Арендная плата за земельные участки возросла вдвое и составила 18 млрд 454 млн 300 тыс. руб. В расчете дохода города также учитывались средства, полученные от продажи на торгах права на заключение аренды, отметил А.Чичканов.

Доход от продажи различных объектов госимущества (земель, объектов нежилого фонда и акций предприятий) составил 9 млрд 310 млн 300 тыс. руб., что на 99% больше, чем в 2006г. Поступление средств от инвесторов, полученных по условиям договоров, составили 7 млрд 164 млн 900 тыс. руб.

Всего за 2007г. было продано 91 нежилое здание с земельными участками, 700 встроенных нежилых помещений, 7 земельных участков под индивидуальное жилье и строительство и 10 объектов аварийного жилищного фонда.

Общая площадь земельных участков, предоставленных в аренду на инвестиционных условиях, по данным на 1 января 2008г., составила 47 млн 515 тыс. кв. м. При этом под строительство жилых домов было предоставлено 15 млн 465 тыс. кв. м, для объектов торговли выделили порядка 1 млн 560 тыс. кв. м, для объектов производственного назначения было предназначено 1 млн 685 тыс. кв. м. Под строительство гаражей было отведено 468 тыс. кв. м.

Общая сумма доходов бюджета РФ от использования государственного имущества, расположенного на территории Санкт-Петербурга, в 2007г. увеличилась в 2,5 раза и составила 8 млрд 297 млн 500 тыс. руб. по состоянию на 1 января 2008г.