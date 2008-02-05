Пираты, захватившие буксир "Свитцер Корсаков" у берегов Сомали, потребовали выкуп.

Пираты, захватившие ледовый буксир "Свитцер Корсаков" у берегов Сомали, потребовали выкуп. Однако, как передают "Вести", конкретную сумму захватчики пока не озвучили. По информации властей самопровозглашенного государства Пунтленд, в водах которого произошел захват, судно находится в бухте на восточном побережье Сомалийского полуострова, рядом с населенным пунктом Эйл.



Напомним, информация о том, что в районе Сомали судно, следовавшее из Санкт-Петербурга на Сахалин, захвачено пиратами, поступила 1 февраля т.г. На борту судна находятся 6 членов экипажа, двое из них подданые Великобритании, еще четверо - россияне. По информации представителя МИД России в Южно-Сахалинска их жизни ничего не угрожает. Датские судовладельцы ведут переговоры с пиратами.