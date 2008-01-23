Из-за аварии в системе водоснабжения несколько тысяч жителей Всеволожского района Ленобласти остаются без воды.

Из-за аварии в системе водоснабжения несколько тысяч жителей Всеволожского района Ленинградской области остаются без холодной и горячей воды. Как сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС России, на одном из участков Ладожского водовода произошел износ затворов. В результате аварийной ситуации пострадали жители Всеволожска, а также поселков Рахья, Романовки, Щеглово и деревни Углово. Последствия авария во Всеволожском районе Ленобласти планируется устранить к 20:00 мск.