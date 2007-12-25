ГидроОГК: Стоимость проекта гидроаккумулирующей станции на р.Шапша в Ленобласти оценивается в 90 млрд руб.

Стоимость проекта ОАО "ГидроОГК" по созданию гидроаккумулирующей станции на р.Шапша в Ленинградской области, оценивается в 90 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе компании.
Ранее пресс-служба правительства Ленинградской области передавала, что ГидроОГК планирует до 2017г. инвестировать 73,8 млрд руб. в создание гидроаккумулирующей станции на р.Шапша.
Проект предполагает создание двух бассейнов гидроузла - верхнего и нижнего и станционного узла. Здание станции будет оборудовано 8 обратимыми агрегатами мощностью в генераторном режиме 195 МВт каждый и в насосном режиме - 220 МВт. К 2017г. ГидроОГК намерена ввести в строй все 8 агрегатов станции мощностью 1 тыс. 560 МВт. Годовая выработка электроэнергии на станции составит 2,34 млрд кВт/ч. Данный проект предполагалось реализовать еще в 1980-х годах, но тогда строительство было заморожено.
В настоящее время ГидроОГК сформирована как холдинг, владеющий пакетами акций в гидрогенерирующих активах суммарной установленной мощностью 21 ГВт. Компания проводит консолидацию активов. По завершении формирования ГидроОГК объединит 49 ГЭС суммарной установленной мощностью 23,3 ГВт.