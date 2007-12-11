СЖД в 2008г. инвестирует в развитие инфраструктуры линии Чум-Лабытнанги (Коми) 239,3 млн руб.

Северная железная дорога в 2008г. инвестирует в развитие инфраструктуры линии Чум-Лабытнанги, расположенной на Сосногорском отделении (Республика Коми), 239,3 млн руб.



На объекте планируется построить ангар для тепловозов и снегоочистительной техники и служебно-техническое здание. Кроме того, запланировано развитие контейнерной площадки на станции "Лабытнанги", бурение и обустройство гидрогеологической разведочно-эксплуатационной скважины на станции "Хорота" и обустройство артезианских скважин на станциях "Полярный Урал" и "Собь". В строительство пункта экипировки тепловозов в локомотивном депо "Елецкая" будет вложено 44,1 млн руб. В программе развития линии также значится переустройство тупиковых путей в приемо-отправочные на станциях "Никита", "Хорота" и "Полярный Урал".



Всего в развитие линии Чум-Лабытнанги, которая связывает полуостров Ямал с Большой землей, ОАО "РЖД" планирует инвестировать около 3 млрд руб.



Северная железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги". Эксплуатационная длина дороги - 5 тыс. 951,7 км, в ее состав входят Архангельское, Вологодское, Сольвычегодское, Сосногорское и Ярославское отделения. Грузооборот магистрали в 2006г. составил 148 млрд 370 млн эксплуатационных ткм.