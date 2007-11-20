"Новгородэнерго" 23 ноября 2007г. введет в эксплуатацию подстанцию 110/10 кВ стоимостью 128 млн 900 тыс. руб.

ОАО "Новгородэнерго" 23 ноября 2007г. введет в эксплуатацию подстанцию 110/10 кВ "ППС-5" стоимостью 128 млн 900 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба компании, возведение объекта началось в 2006г.



На подстанции, расположенной в п.Песь Хвойнинского района Новгородской области, установлены два трансформатора по 6,3 МВт. ППС-5 предназначена для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции ОАО "АК Транснефтепродукт", расположенной на 371-м км трассы магистрального нефтепродуктовода Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск. Генеральным заказчиком проекта является ОАО "АК Транснефтепродукт".



В рамках сотрудничества с компанией "АК Транснефтепродукт", специалисты ОАО "Новгородэнерго" в июне 2007г. ввели в эксплуатацию подстанцию 35/10 кВ "Быково" (Пестовский район). Кроме того, планируется строительство линии электропередачи 110 кВ "Любытино-Рудничная" для системы нефтепродуктопроводов проекта "Север".



Новгородэнерго как самостоятельная энергосистема образована на базе Новгородских электрических сетей "Ленэнерго" в январе 1986г. ОАО "Новгородэнерго" зарегистрировано 25 января 1993г. Чистая прибыль компании за 2006г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 20 млн 697 тыс. руб., выручка - 1 млн 402 тыс. 057 руб.



ОАО "АК Транснефтепродукт" - система магистральных нефтепродуктопроводов, специализирующаяся на транспортировке светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо) на территорию России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.