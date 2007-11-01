В районе пос.Молодцово в Ленобласти обнаружены боеприпасы времен ВОВ общим весом 25,9 кг в тротиловом эквиваленте.

В лесном массиве в 3 км от пос.Молодцово в Ленинградской области обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной общим весом 25,9 кг в тротиловом эквиваленте. Как сообщили в правоохранительных органах, находка была сделана 31 октября с.г. около 17:00 мск.

На месте было найдено 115 минометных мин различного калибра от 50 до 122 мм, 21 артиллерийский снаряд калибром от 45 до 173 мм, а также 47 гранат нескольких типов, 19 запалов к гранатам и 3 противотанковые мины.

Боеприпасы были вывезены с места группой разминирования для их последующего уничтожения.

Напомним, в октябре с.г. в районе деревни Клинцы Тихвинского района Ленинградской области было ликвидировано около 1 тыс. снарядов и мин времен Великой Отечественной войны. В данной местности во время войны на 66-67-м км железной дороги Тихвин - Будогощь (в 30 км от г.Тихвин) был разгромлен русский эшелон, в составе которого находились три вагона с артиллерийскими снарядами, минометными минами и ручными гранатами. Уничтоженные боеприпасы пролежали в земле более 60 лет.