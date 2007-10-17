Расселить коммуналки в Петербурге можно за счет строительства городов-спутников, считают эксперты.

Расселить коммунальные квартиры в Санкт-Петербурге можно за счет строительства городов-спутников с развитой инфраструктурой и созданием рабочих мест для жителей. Такое мнение высказал вице-президент Санкт-Петербургского союза строительных компаний Лев Каплан.

По его словам, в настоящее время в коммуналках Северной столицы проживают около 700 тыс. человек. Расселить их всех на территории тех же районов невозможно, поскольку большинство коммуналок сосредоточены в центре города, где запрещены высотное строительство и уплотнительная застройка.

В то же время, как прогнозируют эксперты, в первую очередь будут расселяться коммунальные квартиры именно в центральных районах Петербурга, поскольку они обладают большей инвестиционной привлекательностью. Коммуналки в спальных районах, по мнению специалистов, будут расселяться гораздо медленнее и труднее.

Общая площадь коммунальных квартир в Санкт-Петербурге составляет 11 млн кв. м, или 10,6% от всего жилищного фонда города. Их количество - 118 тыс. 310. В коммуналках живут 327 тыс. семей, из которых нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны 187 тыс. семей. Реализация целевой программы расселения коммунальных квартир в Петербурге предполагает к 2011г. расселить 57 тыс. 500 таких квартир.