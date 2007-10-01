Правительство РФ поручило выдать в 2007г. 1407 жилищных сертификатов пострадавшим от землетрясения на Сахалине.

Правительство РФ поручило Министерству финансов (Минфин) выдать в 2007г. администрации Сахалинской области 1407 государственных жилищных сертификатов для предоставления их гражданам, лишившимся жилья на территории Невельского района Сахалинской области в результате землетрясения, произошедшего 2 августа 2007г. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Виктор Зубков.

Первый транш бюджетного кредита для ликвидации последствий землетрясения в размере 800 млн руб. был отправлен в область 19 сентября с.г. Общий объем бюджетного кредита составляет 2 млрд руб.

Кроме того, премьер-министр РФ Виктор Зубков подписал распоряжение о выделении администрации Сахалинской области 135 млн 778 тыс. руб. для выплаты семьям, пострадавшим в результате землетрясения в Невельском районе Сахалина в августе 2007г. Средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ. Частично утратившим имущество планируется выплатить по 20 тыс. руб., полностью утратившим имущество - по 50 тыс. руб.

На заседании правительства 21 сентября с.г. премьер-министр РФ В.Зубков отметил неудовлетворительное исполнение Минрегионом, МЧС, Минфином поручений правительства, связанных с ликвидацией последствий землетрясений на Сахалине. В связи с этим указанным ведомствам поручено принять исчерпывающие меры по выполнению решений правительства в установленные сроки.

Землетрясение силой 6-7 баллов по 12-балльной шкале, магнитудой 5,8 (шкала Рихтера) произошло 2 августа в 6:35 мск (13:35 по местному времени) у южного побережья Сахалина. По последним данным, в г.Невельске в результате землетрясения погибли 2 человека, более 10 пострадали. В других населенных пунктах Сахалина жертв и разрушений нет. Из г.Невельска были эвакуированы 367 человек, в том числе 259 детей. Глава МЧС РФ С.Шойгу пообещал, что новое жилье для жителей г.Невельска будет построено до конца текущего года. На сегодняшний день в городе насчитывается около 500 семей, нуждающихся в жилье.