Поступления налогов и сборов в Мурманской обл. за 8 месяцев 2007г. выросли в 1,3 раза - до 4,03 млрд руб.

Объем поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджеты городов и районов Мурманской области в январе-августе 2007г. увеличился в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 4 млрд 030 млн 900 тыс. руб. Такие данные приводит отдел работы с налогоплательщиками и СМИ управления Федеральной налоговой службы России по Мурманской области.



Доходная часть бюджетов городов и районов в основном обеспечена налогом на доходы физических лиц (72,4%) и налогами на имущество (17,6 %), в том числе транспортным и земельным налогами, а также налогом на игорный бизнес.