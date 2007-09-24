Губернатор Петербурга предлагает ЗакСу изменить схему вступления в силу законов, регулирующих тарифы и цены.

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко внесла на рассмотрение Законодательного собрания города законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон о государственном регулировании тарифов. Как поясняет пресс-служба ЗакСа, предложенные главой города поправки изменяют схему вступления в силу законов, регулирующих тарифы и цены.



Согласно действующей редакции документа, тарифы, подлежащие госрегулированию, начинают действовать не ранее чем через месяц с момента их официального опубликования. В.Матвиенко предлагает существенно сократить этот срок, приравняв законодательные акты об установлении тарифов и цен к другим законам Санкт-Петербурга, нормативным правовым актам городского правительства и губернатора.



В случае, если депутаты петербургского парламента одобрят законодательную инициативу главы города, законы о тарифах и ценах будут вступать в силу уже на следующий день после их официальной публикации.