КиНЕФ планирует построить нефтеперерабатывающий завод в районе г.Тихвин (Ленинградская обл.).

ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" (КиНЕФ) планирует построить нефтеперерабатывающий завод в районе города Тихвин (Ленинградская обл.). Об этом сообщил глава администрации МО "Город Тихвин" Константин Полнов. По его словам, проект находится в стадии выбора площадки. Объем инвестиций и мощность будущего завода в настоящее время уточняются.



ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" (КиНЕФ) - дочернее предприятие ОАО "Сургутнефтегаз" и владелец единственного нефтеперерабатывающего завода на Северо-Западе России. Установленная мощность существующего завода КиНЕФ по переработке нефти - 17 млн 300 тыс. т в год. Средний объем переработки составляет от 16 до 17 млн 500 тыс. т. Доля экспорта нефтепродуктов "Киришинефтеоргсинтеза" в настоящее время составляет 60%. В России предприятие продает дизельное топливо, бензины стандарта "евро-3" и "евро-4" (с 1 декабря 2006г.).