МЭС Северо-Запада инвестировали 10 млн руб. в мероприятия по расчистке трасс воздушных линий в 2007г.

Магистральные электрические сети Северо-Запада, филиал ОАО "ФСК ЕЭС", в 2007г. инвестировали 10 млн руб. в мероприятия по расчистке трасс воздушных линий электропередачи 110-330 кВ. Как отмечает пресс-служба МЭС, работы были проведены в Ленинградской, Брянской и Смоленской областях на трассах 32 линий, принятых в эксплуатацию от Магистральных сетевых компаний (МСК). Также в рамках целевой программы от древесно-кустарниковой растительности расчищено более 700 гектар просеки.



Электросетевые объекты, находящиеся в собственности МСК, были приняты в эксплуатационное обслуживание МЭС Северо-Запада в соответствии с планом реформы электроэнергетики в 2005г. и 2007г. В результате в зону ответственности МЭС Северо-Запада вошли 47 подстанций МСК напряжением 35-330 кВ и почти 5 тысяч километров линий электропередачи, расположенных в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Смоленской, Брянской, Мурманской областях и в Республике Карелия.



Магистральные электрические сети (МЭС) Северо-Запада на сегодняшний день в оперативном подчинении имеют 5 филиалов ОАО "ФСК ЕЭС" - Ленинградское, Выборгское, Новгородское, Брянское и Карельское предприятия МЭС. В сентябре 2002 года подразделение РАО "ЕЭС России" - Северо-Западные межсистемные электрические сети было преобразовано в филиал ОАО "ФСК ЕЭС". Магистральные электрические сети Северо-Запада эксплуатируют энергообъекты высокого класса напряжения - 64 подстанции 110, 220, 330 и 750 кВ суммарной трансформаторной мощностью 29611,64 МВА. Общая протяженность линий электропередачи по МЭС Северо-Запада составляет порядка 11 тыс. км.